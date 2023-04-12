Пенсионерам стало жить хуже в Казахстане — исследование

По данным Бюро национальной статистики средний размер пенсии за 2022 год составил 73 902 тенге, что составляет 23,9% от среднего размера заработной платы в Казахстане за соответствующий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на аналитического службу «Атамекен».

Стоит отметить, что показатель доли средней пенсии от средней зарплаты занимает рекордно низкое положение за последние 7 лет. Для сравнения в 2017-2018 годах данный показатель был на уровне более 33%.

«Несмотря на номинальный рост средней пенсии на 9,6% за 2022 год, инфляция была значительно выше (20,3%). Более того, номинальный рост пенсии за последние два года не успевал за темпами удорожания. Ранее аналогичная ситуация была в 2015 году, когда индекс цен показал рост в 13,6%, а пенсия увеличилась лишь на 7,9%», — сообщают аналитики.

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