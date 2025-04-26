Костанайцы пересылают друг другу сообщения о том, что якобы с 9 мая 2025 года в Казахстане вступает в силу закон, ограничивающий нахождение на улице граждан пенсионного возраста в вечернее время.

Несмотря на то, что публикация размещена в аккаунте, которая позиционирует себя, как информационная страница сатирических новостей, в реакцию alau.kz обеспокоенные жители Костанайской области присылают скриншоты публикации. Сообщение возмущенные пользователи массово пересылают друг другу по whatsapp.

Мы запросили комментарий в пресс-службе ДП Костанайской области. Там сообщеили, что информация не соответствует действительности. Это фейк.

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