Сотрудники криминальной полиции района «Есиль» выявили мошенника в рамках расследования поступившего заявления, сообщает Polisia.kz.

58-летняя пенсионерка обратилась в центр, предлагающий услуги по организации обучения за границей, чтобы осуществить мечту своего внука. Однако подозреваемый убедил женщину перевести деньги на его счет, предложив обучение в пяти зарубежных странах. Общая сумма ущерба составила около 18 миллионов тенге.

В настоящее время ведется досудебное расследование. Также установлено, что мошенник причастен к 49-ти аналогичным эпизодам.

Полицейские напоминают жителям, что мошенники используют множество способов обмана. Будьте внимательны при онлайн-покупках и заказе услуг.

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