Сотрудники криминальной полиции района «Есиль» выявили мошенника в рамках расследования поступившего заявления, сообщает Polisia.kz.
58-летняя пенсионерка обратилась в центр, предлагающий услуги по организации обучения за границей, чтобы осуществить мечту своего внука. Однако подозреваемый убедил женщину перевести деньги на его счет, предложив обучение в пяти зарубежных странах. Общая сумма ущерба составила около 18 миллионов тенге.
В настоящее время ведется досудебное расследование. Также установлено, что мошенник причастен к 49-ти аналогичным эпизодам.
Полицейские напоминают жителям, что мошенники используют множество способов обмана. Будьте внимательны при онлайн-покупках и заказе услуг.