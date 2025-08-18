Россиянка лишилась четырех квартир в Москве и более миллиона рублей из-за действий мошенников, сообщает Zakon.kz.

О случае рассказали в прокуратуре Москвы. 78-летней пенсионерке позвонил мужчина, который представился участковым, сообщил ей свой «новый» номер телефона и предупредил, что ей могут звонить мошенники.

«Введенная в заблуждение женщина поверила, а когда ей позвонили соучастники псевдосиловика и начали требовать деньги, тут же связалась с ним. Лжеучастковый успокоил женщину, сказал, что теперь все ее телефонные переговоры будут «прослушивать», нужно выполнять указания «преступников» и тогда их поймают», – рассказали в прокуратуре.

По указанию телефонных мошенников женщина взяла из дома имеющиеся сбережения в сумме 800 тыс. рублей и положила их в почтовый ящик в доме, адрес которого ей указали аферисты. Аналогичным образом злоумышленники похитили у пенсионерки еще 300 тыс. рублей, которые она по их указанию сняла со счета.

После этого женщине сообщили, что нескольких «преступников» уже поймали и они сотрудничают со следствием, но для изобличения остальных нужно продолжить «операцию».

«По указанию звонивших женщина продала квартиры на улице Санникова и в Чукотском проезде, а также две квартиры на улице Беломорская. Деньги от сделок она передала посыльным мошенников. Когда «телефонные правоохранители» стали уговаривать женщину оформить ренту на ее квартиру в Московской области, она поняла, что ее обманули. Ущерб превышает 50 млн рублей (339 млн тенге)», – рассказали правоохранители.

