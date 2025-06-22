В Астане 66-летняя женщина стала жертвой дерзкой схемы телефонного мошенничества и потеряла недвижимость на сумму 16 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции столицы, преступники воспользовались доверием пожилой женщины и представились сотрудниками правоохранительных органов и Национального банка.
Инцидент произошел 16 июня. Мошенники позвонили пенсионерке через мессенджер и сообщили, что на ее квартиру якобы пытаются оформить поддельные документы и уже выставили недвижимость на торги. Чтобы избежать потери имущества, лжеспециалисты потребовали немедленно продать квартиру и перевести деньги на так называемый «безопасный счет».
Во время разговора аферисты убедили женщину, что она участвует в секретной спецоперации МВД и Нацбанка по разоблачению мошенников. Ей строго запретили сообщать кому-либо о происходящем, в том числе родственникам. Под давлением она обратилась в агентство недвижимости, продала квартиру и передала вырученные средства курьеру, как того требовали злоумышленники.
Потерпевшей причинен ущерб на сумму 16 миллионов тенге. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.
Полиция Астаны напоминает: сотрудники правоохранительных органов и финансовых структур никогда не просят продавать имущество, брать кредиты или переводить деньги на «безопасные счета». Если вы получили подобный звонок – немедленно прервите разговор и обратитесь в полицию.
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