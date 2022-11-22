Пенсионерка погибла от отравления угарным газом в Костанайской области

Происшествие случилось 19 ноября в районе им.Б.Майлина. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РК.

Как сообщает пресс-служба министрства, в частном жилом доме в селе Новоильиновка из-за нарушения правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, также в результате неочищенного дымохода получила отравление угарным газом и скончалась 90-летняя хозяйка дома.

«Одной из частых причин отравления угарным газом в жилых домах является нарушение правил устройства и эксплуатации отопительной печи. За теплый период домовладельцы зачастую теряют навыки в обращении печного отопления и забывают о мерах предосторожности. Также само печное отопление за годы эксплуатации приходит в негодность и становится неисправным. В результате происходят несчастные случаи, которые могут стоить человеческих жизней», — сообщает пресс-служба МЧС РК.

Для профилактики отравления угарным газом необходимо:

* замазать трещины в печных кладках, неочищенные дымоходы привести в порядок, использовать только исправные оборудования;

* проводить систематические проверки работы вентиляционной системы, своевременную очистку трубопроводов;

* при установке газовых приборов и оборудований, печей и каминов обращаться только к профессионалам.

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