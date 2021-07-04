Пенсионерка «развела» телефонных мошенников на деньги

Пожилая женщина из Челябинска не только сохранила свои деньги, но еще и получила их от мошенников. Об этом сообщает местное агентство «Доступ 1», передает Tengrinews.kz.

Злоумышленники позвонили 70-летней преподавательнице иностранного языка под видом банковских сотрудников. Несколько раз она сбрасывала звонки, но в третий решила попробовать разыграть их сама.

«Взволнованный голос сказал, что кто-то пытается взломать мой счет в банке. И как бы невзначай спросил, сколько там лежит. Я назвала первую пришедшую на ум сумму — 8 миллионов. Сама не знаю, почему именно столько. При этом на счету оставалось что-то около 50 рублей. Тогда собеседник стал торопить, что дорога каждая секунда, и предложил тут же пойти в банк, снять все деньги и перевести на безопасный счет. Но все время не класть трубку, чтобы оставаться на связи», — рассказала пенсионерка.

В ответ на это старушка заявила мошеннику, что у нее заканчиваются деньги на телефоне, а входящие звонки платные. Мошенник ей поверил и, пообещав пополнить ее счет, сказал, что перезвонит.

Почти сразу же на счет пожилой женщины поступило 500 рублей.

«Видно, собирались держать меня на крючке долго. Затем тот же «сотрудник» перезвонил и бодро сообщил, что доверие и безопасность клиентов для него превыше всего, и снова настоятельно предложил пойти к банкомату. Но я не собиралась никуда идти и переспросила, какой банк он представляет. Когда он назвал, я прикинулась склеротичкой и заявила, что 8 миллионов лежат в другой организации, а у них — только 50 рублей», — поделилась пенсионерка.

После этого старушка услышала в трубке «отборную ругань», и на другом конце повесили трубку.

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