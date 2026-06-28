Пенсионерка выехала на встречную полосу и столкнулась с фурой в Костанайской области

По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего вблизи села Новонежинка, полицией возбуждено административное производство.
По предварительным данным установлено, что 28 июня около 10:30 вблизи села Новонежинка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Kia и Volvo.
62-летняя водитель автомобиля Kia, не убедившись в безопасности совершаемого маневра, выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с грузовым автомобилем Volvo.
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Kia получила телесные повреждения и была доставлена в Аулиекольскую районную больницу.
Полиция напоминает участникам дорожного движения о необходимости строгого соблюдения Правил дорожного движения, выбора безопасной скорости, соблюдения требований дорожной разметки и знаков, а также проявления предельной внимательности и осторожности на дорогах.
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