Пенсионерку сбил внедорожник в Костанае

— Вчера, 15:24
Изображение для новости: Пенсионерку сбил внедорожник в Костанае

pixabay.com

Полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области. 

Днем на пересечении улиц Баймагамбетова и Победы водитель автомобиля Jetour совершил наезд на пожилую женщину.

По словам водителя, он завершал манёвр и двигался по улице Баймагамбетова — из центра в сторону КСК. В это время женщина начала переходить дорогу — от стороны базара в направлении Парка Победы.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед перекрёстками и быть особенно внимательными к пешеходам.



