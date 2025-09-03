Полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Днем на пересечении улиц Баймагамбетова и Победы водитель автомобиля Jetour совершил наезд на пожилую женщину.

По словам водителя, он завершал манёвр и двигался по улице Баймагамбетова — из центра в сторону КСК. В это время женщина начала переходить дорогу — от стороны базара в направлении Парка Победы.

В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.

Полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед перекрёстками и быть особенно внимательными к пешеходам.

Запретили снимать деньги с карт родственников в Казахстане В Казахстане изменились правила пользования банковскими картами: теперь снять наличные в банкомате может только владелец...