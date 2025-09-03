Полиция устанавливает обстоятельства наезда на пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Днем на пересечении улиц Баймагамбетова и Победы водитель автомобиля Jetour совершил наезд на пожилую женщину.
По словам водителя, он завершал манёвр и двигался по улице Баймагамбетова — из центра в сторону КСК. В это время женщина начала переходить дорогу — от стороны базара в направлении Парка Победы.
В результате ДТП пешеход получила травмы и была доставлена в больницу.
Полиция напоминает водителям о необходимости снижать скорость перед перекрёстками и быть особенно внимательными к пешеходам.
