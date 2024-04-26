Пенсионеру, совершившему наезд на полицейских, грозит до семи лет лишения свободы

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Инцидент произошел 24 апреля в поселке Карабалык Костанайской области. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
64-летний сельчанин с нарушениями ПДД припарковал свой автомобиль возле местного отдела полиции. К нему вышли двое сотрудников полиции и сделали замечание об этом.
Не подчинившись законным требованиям полицейских, он попытался скрыться с места, наехав на двух сотрудников.
У обоих зафиксированы телесные повреждения в виде ушибов и ссадин.
В ДП Костанайской области отметили, что в настоящее время правонарушитель задержан. По факту угрозы причинением вреда здоровью полицейских, возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.