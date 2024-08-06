Пенсионеры и вахтёры охраняют ряд объектов образования — МВД РК

Ряд объектов образования охраняют пенсионеры и не исключен пронос опасных веществ, заявил министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов, сообщает агентство КазТАГ.

«В отдельных объектах (образования – КазТАГ) охранники – это простые «вахтеры», пенсионеры. В таких условиях не исключается пронос опасных веществ и предметов», — сказал Саденов на заседании правительства во вторник.

По его словам, администрации заведений в технической спецификации вправе указывать требования к охранникам: предельный возраст, уровень подготовки. Объекты образования должны привлекать лицензированную охрану, имеющую радиосвязь, служебное оружие, мобильные группы оперативного реагирования. Сейчас ими обеспечена охрана 79% государственных объектов. В то же время, меньше обеспечено охраной объекты образования в Туркестанской, Актюбинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Костанайской областях. По частным организациям – она составляет 65%.

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