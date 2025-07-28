USD 544.87 EUR 639.02 RUB 6.88

Пенсионеры Казахстана смогут быть личными помощниками для своих супругов

— Сегодня, 11:02
Изображение для новости: Пенсионеры Казахстана смогут быть личными помощниками для своих супругов

pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты населения РК вносит изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении. Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале «Открытые НПА».

Согласно вносимым изменениям, с 1 января 2026 года в Правилах будет регламентирован порядок, при котором лица, достигшие пенсионного возраста, смогут являться индивидуальным помощником своего супруга (супруги).

Также появится дополнительный пункт, определяющий необходимость проживания лица с инвалидностью первой группы и индивидуального помощника в одном населенном пункте.

Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 11 августа 2025 года.


Изображение 1 для Казахстан зальёт дождями
Казахстан зальёт дождями
Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля представили синоптики Казгидромета.  В заключительные дни месяца погодные...
Сегодня, 11:11

Теги:


Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.