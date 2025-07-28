Министерство труда и социальной защиты населения РК вносит изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении. Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале «Открытые НПА».
Согласно вносимым изменениям, с 1 января 2026 года в Правилах будет регламентирован порядок, при котором лица, достигшие пенсионного возраста, смогут являться индивидуальным помощником своего супруга (супруги).
Также появится дополнительный пункт, определяющий необходимость проживания лица с инвалидностью первой группы и индивидуального помощника в одном населенном пункте.
Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 11 августа 2025 года.
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.