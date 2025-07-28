Министерство труда и социальной защиты населения РК вносит изменения в Правила предоставления услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении. Информация о соответствующем проекте приказа главы ведомства опубликована на портале «Открытые НПА».

Согласно вносимым изменениям, с 1 января 2026 года в Правилах будет регламентирован порядок, при котором лица, достигшие пенсионного возраста, смогут являться индивидуальным помощником своего супруга (супруги).

Также появится дополнительный пункт, определяющий необходимость проживания лица с инвалидностью первой группы и индивидуального помощника в одном населенном пункте.

Информация о проекте приказа размещена для публичного обсуждения на интернет-портале «Открытые НПА» до 11 августа 2025 года.

Казахстан зальёт дождями Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 июля представили синоптики Казгидромета. В заключительные дни месяца погодные...

За передачу банковской карты ввели уголовную ответственность в Казахстане Министерство внутренних дел информирует о важном изменении в уголовном законодательстве Республики Казахстан, направленном на защиту...

Каникулы 2025/2026: уже известен график отдыха школьников Министерством просвещения Республики Казахстан определены даты начала, продолжительности и каникулярных периодов 2025 – 2026 учебного...