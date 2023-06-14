Пенсионеры лишились 40 млн тенге. Мошенников задержали в Костанае

За последние два месяца на территории Костанайской области зарегистрировано 13 фактов мошенничеств, совершенных путем звонков неустановленными лицами, которые сообщали потерпевшим преклонного возраста, что их близкие родственники попали в ДТП или больницу.

После чего мошенники представлялись сотрудниками полиции, либо их родственниками и требовали денежные средства за положительный результат в решении их вопроса. В рамках оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области совместно с Северным отделом УП Костаная установили личности подозреваемых в мошенничествах лиц.

«Нами были установлены личности подозреваемых, среди которых были и несовершеннолетние, это 6 молодых людей. Группы действовали по инструкции своих посредников и забирали денежные средства у жертв, под предлогом решения вопроса с правоохранительными органами за допущенное ДТП либо лечение в медучреждениях. Таким образом, было установлено, что от рук мошенников пострадало 13 пенсионеров, которые лишились более 40 млн тенге», – рассказал начальник отдела по борьбе с киберпреступностью УКП ДП Костанайской области Олжас Магыпаров.

Полицейские задержали группу мошенников на месте преступления, в момент получения денежных средств, в сумме 31 тысячи долларов США. Начато досудебное расследование по п. 4 ч. 3 ст. 190 “Мошенничество, совершенное неоднократно”.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.