В пресс-службе ДП Костанайской области сообщили, что на номер «102» поступил тревожный звонок от женщины. Она сообщила, что в магазине на улице Каирбекова двое пожилых людей стоят у терминала и, судя по разговору по телефону, действуют по команде неизвестного. Ситуация показалась подозрительной, и бдительная горожанка не осталась в стороне.
На место оперативно прибыл патрульный наряд. Подозрения подтвердились: пожилая пара действительно готовилась перевести почти два миллиона тенге на незнакомый номер. К счастью, благодаря быстрому реагированию перевод был остановлен, средства сохранены.
«Именно внимательность и неравнодушие случайной свидетельницы помогли избежать финансовой трагедии. Подобные схемы — не редкость, и жертвами чаще всего становятся пожилые люди, которые не всегда могут распознать угрозу. Аферисты действуют уверенно и настойчиво: представляются сотрудниками банков, полиции, социальных служб, пугают блокировкой счетов, требуют «немедленно перевести деньги», чтобы «спасти накопления». Их цель — заставить действовать быстро и без раздумий», — отметили в ДП области.
Полиция в очередной раз напоминает что ни один сотрудник банка или госоргана никогда не попросит перевести деньги по телефону. Если разговор вызывает сомнения — прекратите звонок и перезвоните на официальные номера. Не стесняйтесь обратиться за помощью к окружающим или в полицию — лучше проверить, чем потерять. Если вы стали свидетелем подобной ситуации — звоните 102.
