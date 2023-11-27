«Пенсионеры получают больше минимальной зарплаты». Дуйсенова ответила депутатам

Заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова ответила на предложение депутата мажилиса Адиля Жубанова уравнять минимальные размеры пенсии и зарплаты, передает informburo.kz

По её словам, в целом пенсия представляет собой совокупность пенсии по возрасту, государственной базовой пенсионной выплаты и пенсионных накоплений, выплачиваемых из ЕНПФ. Согласно Социальному кодексу, минимальный размер пенсии по возрасту назначается мужчинам при стаже работы не менее 25 лет и женщинам при стаже не менее 20 лет по состоянию на 1 января 1998 года при отсутствии данных о доходах до выхода на пенсию либо если доход был низким.

Минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты назначается при наличии 10 и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии (60% от величины прожиточного минимума). За каждый полный год стажа участия в пенсионной системе сверх десяти лет размер базовой пенсии увеличивается на 2%, но не более 100% от величины прожиточного минимума.

«Согласно поручению главы государства размер базовой пенсии будет ежегодно увеличиваться: минимальная базовая пенсия увеличится до 70%, а максимальная – до 120% от величины прожиточного минимума, установленной на соответствующий финансовый год», – отметила Дуйсенова.

Она привела в своём ответе конкретный пример. Если в 2023 году у мужчины будет 25 лет стажа до 1998 года, он получает пенсионные выплаты в размере 89 587 тенге (53 076 тенге – пенсия по возрасту, 36 511 тенге – базовая пенсия), что выше минимальной зарплаты (70 тысяч тенге) на 19 тысяч тенге.

«В 2024 году пенсионные выплаты в этом случае составят 99 090 тенге (57 853 тенге – пенсия по возрасту, 41 237 тенге – базовая пенсия), что на 14 тысяч больше минимальной заработной платы (85 тысяч тенге). В связи с этим размер минимальной пенсии выше минимальной заработной платы. В дальнейшем для поддержания пенсий на приемлемом уровне их размер будет ежегодно увеличиваться», – отметила Тамара Дуйсенова.

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