Если на протяжении трех и более месяцев, на счету казахстанца, который получает пенсию по возрасту, не происходят какие-либо движения, выплату приостанавливают.

В казнете на днях этот вопрос обсуждался довольно активно, когда с подобной ситуацией столкнулась 72-летняя пенсионерка в Петропавловске. Ей перестали начислять деньги из-за того, что она 90 дней не снимала их с карты. Как оказалось, с вопросами о том, почему пенсию приостановили, в курирующий орган периодически обращаются и костанайские пенсионеры.

В ведомстве сообщили, такая норма в законодательстве действительно существует, и она не новая. Регламентируется статьей 204 Социального Кодекса. Как пояснили местные специалисты, правило существует для того, чтобы, в первую очередь, следить за распределением государственных денег.

«Бывали случаи, когда гражданин выехал за территорию Казахстана и ну предположим он умер там. В базу данных физических лиц, как умерший в РК он уже не попадет, а выплата будет продолжаться»,- рассказала главный специалист департамента комитета регулирования и контроля в сфере соцзащиты населения минтруда и социальной защиты населения РК по Костанайской области Армангуль Абдыкадырова.

Армангуль Абдыкадырова отметила, что действительно многие пенсионеры копят средства на этой карточке, просто не снимая их. Однако, в этом и заключается их главная ошибка.

«Мера по приостановлению, ее ни в коем случае не надо путать, что мы ее прекращаем. То, есть если гражданин видит, что у него не поступают средства, он просто может обратиться в выплатной центр, он в каждом районе находится, написать заявление, что я здесь, я никуда не делся. И, этого будет достаточно, ему будет возобновлена выплата с момента приостановления, за все предыдущие периоды, одной большой суммой и дальше она будет продолжаться,- говорит главный специалист.

Главный специалист добавила, что если пенсионер ушел из жизни, то тогда, начисление пенсии ему естественно прекращают. И, остаток суммы забирают себе его наследники. Однако, иногда, некоторые бабушки и дедушки и сами просят приостановить им пенсионные выплаты.

«Были случаи, что пенсионеры например могли обратиться и говорить — моей карточкой пользуются, что мне сделать? Бывают такие дети неблагодарные, поэтому, рекомендуем открывать другой счет и переводить пенсию на другой счет, раз он свою карточку найти не может. Всякие случаи бывают в жизни. Бывает, родственники такие добрые, котоыре наоборот за своего дедушку, бабушку бегают, интересы его защищают. Семьи разные»,- рассказала специалист.

Чтобы пенсию не приостановили, главный специалист советует, хотя бы раз в месяц снимать со счета 1000 тенге, тогда на нём будут зафиксированы движения. Либо, просто открыть отдельный счет и переводить деньги туда.

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