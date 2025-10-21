Пенсионное и социальное обеспечение обновят: подготовлены новые поправки

Министерство труда и социальной защиты разработало проект изменений и дополнений в ряд приказов, касающихся пенсионного и социального обеспечения, передает Zakon.kz.
Документ предусматривает ряд поправок, направленных на совершенствование системы выплат. В частности, предлагается учитывать наличные доходы граждан (в том числе ИП и ТОО) при назначении пособий, подтверждать доходы через данные по социальному налогу и обязательному медицинскому страхованию (ОСМС), а также установить порядок возврата излишне выплаченных средств и обязательных пенсионных взносов.
Как отмечается, изменения разработаны для устранения нарушений, выявленных Высшей аудиторской палатой Казахстана по итогам государственного аудита эффективности мер в сфере пенсионного и социального обеспечения.
