С 1 января 2026 года казахстанцы смогут сами выбирать, как инвестировать свои пенсионные накопления. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) утвердило постановление с поправками к правилам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, передает lsm.kz

Ключевое нововведение — переход от оценки управляющих пенсионными активами компаний (УИП) по средневзвешенным результатам к оценке по композитным бенчмаркам. В них войдут индексы казахстанского фондового рынка и ведущих мировых площадок. Это позволит сопоставлять результаты управления с рыночными ориентирами и учитывать глобальные тенденции.

Со следующего года УИП получат право предлагать несколько инвестиционных стратегий, отличающихся уровнем риска, ожидаемой доходности и горизонтом вложений: консервативную, умеренную и более рисковую. Вкладчики смогут выбрать подходящий профиль, а при желании — диверсифицировать накопления между разными управляющими и стратегиями.

Регулятор также расширил перечень финансовых инструментов, доступных для инвестирования пенсионных активов, и установил лимиты с учетом специфики каждой стратегии. Это, по замыслу АРРФР, даст управляющим больше возможностей для диверсификации и снижения рисков.

Постановление предусматривает и механизм защиты вкладчиков: если по итогам полного календарного года доходность активов, управляемых УИП, окажется ниже минимального значения, компания обязана возместить отрицательную разницу. Кроме того, предусмотрена возможность добровольного возврата активов под управление Национального банка.

Ожидается, что эти меры повысят долгосрочную доходность пенсионных накоплений, сделают систему более прозрачной и гибкой, а также усилят конкуренцию между частными управляющими.

