Пенсионные активы выросли в Казахстане — Нацбанк

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Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов заявил о росте пенсионных активов, передает Tengrinews.kz.
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Выступая с докладом на расширенном заседании правительства, Берик Шолпанкулов сообщил, что пенсионные активы ЕНПФ на конец января текущего года составили 14,8 триллиона тенге, увеличившись с начала года на 224 миллиарда тенге, или 1,5 процента.
«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 66,2 миллиарда тенге, пенсионных взносов — 156,1 миллиарда тенге, пенсионных выплат — 21 миллиард тенге, досрочных изъятий — 11,4 миллиарда тенге», — рассказал представитель Нацбанка.
Накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 116,9 процента при накопленной инфляции 116,1 процента.