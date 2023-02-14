Пенсионные активы выросли в Казахстане — Нацбанк

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов заявил о росте пенсионных активов, передает Tengrinews.kz.

Выступая с докладом на расширенном заседании правительства, Берик Шолпанкулов сообщил, что пенсионные активы ЕНПФ на конец января текущего года составили 14,8 триллиона тенге, увеличившись с начала года на 224 миллиарда тенге, или 1,5 процента.

«Объем инвестиционного дохода с начала текущего года составил 66,2 миллиарда тенге, пенсионных взносов — 156,1 миллиарда тенге, пенсионных выплат — 21 миллиард тенге, досрочных изъятий — 11,4 миллиарда тенге», — рассказал представитель Нацбанка.

Накопленная доходность пенсионных активов с момента консолидации составила 116,9 процента при накопленной инфляции 116,1 процента.

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