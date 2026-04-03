Пенсионные деньги: куда хотят вложить накопления казахстанцев

Инвестирование пенсионных активов в альтернативные инструменты может принести дополнительную доходность, но одновременно увеличивает риски. Такое мнение высказал экономист Руслан Султанов в беседе с LS.
Почему меняют стратегию
Ранее в Национальный банк Казахстана сообщили о планах увеличить долю альтернативных инструментов в валютном портфеле ЕНПФ до 10%.
Это произойдёт за счёт сокращения вложений в гособлигации США — с 30% до 15%.
«Пенсионный портфель — не место для экспериментов»
По словам эксперта, пенсионные активы — это долгосрочные обязательства, где цена ошибки может оказаться выше потенциальной прибыли.
Альтернативные инструменты действительно способны приносить более высокую доходность, однако сопровождаются рядом сложностей:
— низкой прозрачностью
— ограниченной ликвидностью
— сложной оценкой активов
Без жёсткого контроля такая диверсификация может стать лишь иллюзией управления рисками.
Доходность — не гарантирована
По расчётам, основанным на прогнозах J.P. Morgan , добавление альтернативных активов может повысить доходность портфеля примерно на 0,5 процентного пункта — с 5,72% до 6,23%.
Однако эксперт подчёркивает: это не гарантированный результат, а модельный сценарий, зависящий от множества факторов — от комиссий до уровня ликвидности.
Даже небольшие изменения в этих параметрах могут нивелировать ожидаемый эффект.
В чём главный риск
Более высокая доходность альтернативных инструментов объясняется дополнительными ограничениями:
— сложность выхода из инвестиций
— зависимость от качества управления
— возможные задержки и переоценки
В реальности это может привести к неожиданным результатам, особенно в стрессовых условиях рынка.
Опыт других стран
В развитых странах — например, в Канаде, Австралии и Нидерландах — пенсионные фонды активно используют альтернативные активы.
Но, как отмечает эксперт, их успех связан не столько с выбором инструментов, сколько с сильной институциональной системой: наличием экспертизы, риск-менеджмента и строгого отбора проектов.
10% — много или мало
Планируемая доля в 10% отражает текущую готовность системы работать с более сложными активами.
При этом увеличение этого показателя возможно только при наличии:
— качественных инвестиционных проектов
— достаточной управленческой экспертизы
— контроля ликвидности
Без этого рост доли может ухудшить качество портфеля.
Приоритет — стабильность
В целом, по мнению эксперта, для пенсионной системы важнее не максимальная доходность, а её устойчивость.
Поэтому основу портфеля должны составлять понятные и проверенные инструменты, а альтернативные инвестиции — занимать ограниченную и строго контролируемую долю.
