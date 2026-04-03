Пенсионные деньги: куда хотят вложить накопления казахстанцев

Инвестирование пенсионных активов в альтернативные инструменты может принести дополнительную доходность, но одновременно увеличивает риски. Такое мнение высказал экономист Руслан Султанов в беседе с LS.

Почему меняют стратегию

Ранее в Национальный банк Казахстана сообщили о планах увеличить долю альтернативных инструментов в валютном портфеле ЕНПФ до 10%.

Это произойдёт за счёт сокращения вложений в гособлигации США — с 30% до 15%.

«Пенсионный портфель — не место для экспериментов»

По словам эксперта, пенсионные активы — это долгосрочные обязательства, где цена ошибки может оказаться выше потенциальной прибыли.

Альтернативные инструменты действительно способны приносить более высокую доходность, однако сопровождаются рядом сложностей:

— низкой прозрачностью

— ограниченной ликвидностью

— сложной оценкой активов

Без жёсткого контроля такая диверсификация может стать лишь иллюзией управления рисками.

Доходность — не гарантирована

По расчётам, основанным на прогнозах J.P. Morgan , добавление альтернативных активов может повысить доходность портфеля примерно на 0,5 процентного пункта — с 5,72% до 6,23%.

Однако эксперт подчёркивает: это не гарантированный результат, а модельный сценарий, зависящий от множества факторов — от комиссий до уровня ликвидности.

Даже небольшие изменения в этих параметрах могут нивелировать ожидаемый эффект.

В чём главный риск

Более высокая доходность альтернативных инструментов объясняется дополнительными ограничениями:

— сложность выхода из инвестиций

— зависимость от качества управления

— возможные задержки и переоценки

В реальности это может привести к неожиданным результатам, особенно в стрессовых условиях рынка.

Опыт других стран

В развитых странах — например, в Канаде, Австралии и Нидерландах — пенсионные фонды активно используют альтернативные активы.

Но, как отмечает эксперт, их успех связан не столько с выбором инструментов, сколько с сильной институциональной системой: наличием экспертизы, риск-менеджмента и строгого отбора проектов.

10% — много или мало

Планируемая доля в 10% отражает текущую готовность системы работать с более сложными активами.

При этом увеличение этого показателя возможно только при наличии:

— качественных инвестиционных проектов

— достаточной управленческой экспертизы

— контроля ликвидности

Без этого рост доли может ухудшить качество портфеля.

Приоритет — стабильность

В целом, по мнению эксперта, для пенсионной системы важнее не максимальная доходность, а её устойчивость.

Поэтому основу портфеля должны составлять понятные и проверенные инструменты, а альтернативные инвестиции — занимать ограниченную и строго контролируемую долю.

