Казахстанцы смогут потратить пенсионные деньги на лечение детей, передает LS.

Соответствующее изменения внесла министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

В документе уточняется, что вкладчики ЕНПФ смогут использовать свои накопления на лечение несовершеннолетних детей для оказания медуслуг.

Также министерством внесены поправки о том, что заявитель или его законный представитель должны самостоятельно получить из ЕНПФ информацию о сумме пенсионных накоплений за счет обязательных взносов, доступных к изъятию для оплаты лечения.

Кроме того, для подачи заявки на единовременную пенсионную выплату на лечение нужно будет посредством ЭЦП авторизоваться на интернет-ресурсе уполномоченного оператора и открыть свой личный кабинет, в котором можно заполнить электронное заявление с указанием суммы и цели использования, подтвердив личной электронной подписью.

В случае, если казахстанец использует пенсионные выплаты супруга или близких родственников, стороны заключают в личном кабинете получателя соглашение об уступке средств, которое удостоверяется их ЭЦП с приложением документов, подтверждающих брак (супружество) или родственные отношения.

«Получатель или его законный представитель после поступления средств на спецсчет для получения медуслуг выбирает медорганизацию, включая зарубежную, и обращается в медучреждение по месту своего прикрепления для установления требований, установленных пунктом 3 статьи 220 Социального содекса с заявлением о предоставлении заключения врачебно-консультативной комиссии (ВКК) и прилагает копию документа, удостоверяющего личность получателя и заключение профильного специалиста», – говорится в приказе.

Также отдельно в документе уточнены правила при использовании пенсионных денег на стоматологические услуги. В частности, медорганизация обязана выдать гражданину заключение ВКК до и во время получения стоматологических услуг в электронном или бумажном виде. Также клиника должна внести их в медицинскую информационную систему по форме 026/у в течение двух рабочих дней с даты проведения заседания ВКК для предоставления уполномоченному оператору.

Кроме того, получатель или его законный представитель направляет заключение ВКК до и во время лечения зубов и договор в электронной форме уполномоченному оператору, после чего последний в течение пяти рабочих дней с даты получения документов производит перевод пенсионных денег на спецсчет медорганизации.

«При оказании стоматологических услуг по дентальной имплантации в перечень документов для получения заключения ВКК до лечения предоставляется план обследования, панорамный или 3D рентгенологические снимки, лицензия стоматологической клиники. При этом, если с момента предыдущего проведения имплантации не прошло трех месяцев, то используется предыдущий контрольный снимок. Если ранее имплантация не проводилась, то необходимо предоставить диагностический снимок», – уточняется в приказе.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня первого официального опубликования, то есть 27 апреля.

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