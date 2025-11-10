Министерство промышленности и строительства РК опубликовало проект приказа о внесении изменений в приказ № 24 от 21 января 2021 года, которым утверждены Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. Документ размещён на портале «Открытые НПА» и доступен для публичного обсуждения до 21 ноября 2025 года.

Что меняется

Изменения вносятся для приведения Правил в соответствие с новой редакцией Налогового кодекса: с 1 января 2026 года резиденты РК освобождаются от уплаты ИПН с доходов в виде пенсионных выплат из ЕНПФ

Как будут направляться ЕПВ по ипотеке

Проектом предлагается закрепить приоритетное направление ЕПВ на погашение основного долга по ипотечному жилищному займу. Это позволит заемщику выбрать один из эффектов:

снижение ежемесячного платежа , или

, или сокращение срока кредита.

Зачем это нужно

По замыслу разработчика, такое применение ЕПВ снизит долговую нагрузку домохозяйств и сделает использование пенсионных выплат для жилищных целей более эффективным и прозрачным.

Где ознакомиться и как высказать мнение

Текст проекта и карточка обсуждения размещены на портале «Открытые НПА» (раздел: Министерство промышленности и строительства РК). Замечания и предложения принимаются до 21 ноября 2025 года.

