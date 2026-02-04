В Казахстане изменили правила использования пенсионных излишков для погашения ипотечных займов. Теперь единовременные пенсионные выплаты можно направлять только на погашение основного долга, тогда как проценты и другие сопутствующие платежи заёмщикам предстоит оплачивать за счёт собственных средств. Соответствующие поправки утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства и уже вступили в законную силу.

Что изменилось в правилах использования пенсионных излишков

Ключевое нововведение заключается в том, что в правилах термин «задолженность» заменён на «основной долг». Ранее при частичном досрочном погашении за счёт пенсионных излишков можно было полностью закрыть ежемесячный ипотечный платёж, включая проценты. Теперь проценты подлежат оплате исключительно за счёт собственных средств заёмщика.

Временная приостановка приёма заявок в Отбасы банке

В связи с внедрением обновлённых норм Отбасы банк временно приостановил приём заявок на изъятие пенсионных излишков. Об этом сообщил начальник отдела Костанайского областного филиала банка Амир Искендиров . Ограничения будут действовать с 31 января по 2 марта 2026 года — в этот период банк приводит в соответствие все цифровые каналы, включая личный кабинет и портал.

Как теперь будет погашаться ипотека

По новым правилам сначала заёмщик оплачивает проценты по жилищному займу собственными средствами, после чего может направить пенсионные излишки на погашение основного долга. Если сумма единовременной пенсионной выплаты превышает размер основного долга в ежемесячном платеже, оставшиеся средства также могут быть использованы для его уменьшения.

Какие заявки обработают по старым правилам

В банке уточнили, что заявки, поданные до 30 января 2026 года включительно, будут рассмотрены по прежним условиям. При этом порядок запроса пенсионных излишков из Единый накопительный пенсионный фонд остаётся без изменений.

Остальные направления использования пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий продолжают действовать в прежнем порядке.

