Пенсионные на жильё в 2024 году

Три года назад казахстанцам разрешили тратить часть пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или передать управление инвестиционной компании, сообщает krisha.kz

Что изменилось к 2024 году, как воспользоваться излишками пенсионных сейчас, на что их можно потратить и как это сделать.

Сколько можно снять

Для каждого возраста утверждена сумма, которая должна остаться в фонде, — порог достаточности. Это на пенсию. Всё, что выше него, можно использовать.

Порог зависит от возраста — увеличивается каждый год. Кроме того, правительство ежегодно пересматривает лимит для всех, учитывая множество экономических показателей.

Пороги достаточности на 2024 год

В 2024 году пороги достаточности сохранили на уровне 2023-го.

Накопления членов семьи можно объединять. Это касается супругов, родителей и детей, бабушек и дедушек, а также родных и сводных братьев и сестёр. Выручит, если по отдельности суммы излишков небольшие.

Как узнать, сколько у меня пенсионных

Проверить свои накопления и доступную сумму можно на сайте ЕНПФ либо через eGov.

Нужна ЭЦП, но можно обойтись без неё: работает авторизация по ИИН. Подробная инструкция здесь.

Обратите внимание, что сумма указана в двух вариантах: с вычетом налога сразу и при отложенном удержании. Когда платить налог, сразу или потом, можно выбрать самостоятельно.

Просто снять деньги и потратить их, как захочется, нельзя.

Нужно выбрать одну из возможных целей:

Частичное или полное погашение ипотеки.

Покупка жилья без ипотеки (полный выкуп).

Получение ипотечного жилищного займа в Отбасы банке.

Внесение первоначального взноса для получения ипотеки в БВУ.

Погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа.

Строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка).

Рефинансирование ипотечного жилищного займа.

Лечение.

Перевод в доверительное управление.

Как и какое жильё можно купить на пенсионные?

Можно купить квартиру, комнату в общежитии или дом.

Расплатиться за покупку полностью пенсионными.

Добавить пенсионные к личным сбережениям и купить жильё.

Использовать как первоначальный взнос. Если ипотека уже оформлена, сделать частичное или полное погашение.

Разрешено ли покупать вторичное жильё за пенсионные?

Да. Не имеет значения, первичный или вторичный рынок.

Есть условие при покупке квартиры в строящемся ЖК — в этом случае у застройщика обязательно должна быть гарантия КЖК.

Можно ли купить за пенсионные дачу?

Нет. Дача не считается жильём, поэтому купить её за пенсионные не получится.

Хочу пенсионкой погасить кредит?

Если это ипотечный кредит, его можно погасить пенсионными. Потребительский — нельзя.

У меня ипотека. Можно использовать пенсионные вместо платежей?

Нет, перекинуть пенсионку на счёт и раз в месяц списывать оттуда сумму платежа не получится. Нужно подавать заявку на частичное или полное погашение. Каждый раз новую.

Я снимал пенсионные в 2021-м. Можно снять снова?

Кампания бессрочная. Пенсионные можно снимать сразу, как только появится излишек, количество операций неограниченное.

Могу ли на пенсионные построить дом?

Можно. Если нет участка, его также можно купить за пенсионные. Условие — целевое назначение только ИЖС и ЛПХ.

Купить участок и не строить дом нельзя.

Если в течение трёх лет после вывода пенсионных не предоставить документы о вводе в эксплуатацию дома, деньги придётся вернуть.

Если снимаю квартиру, можно оплатить аренду?

Такая возможность есть только у участников городских программ «Аренда с выкупом».

Если снимаете жильё у частника, пенсионными арендную плату перекрыть не получится.

Можно вложить деньги в ремонт?

Только при покупке жилья на первичке. Оплату отделки нужно будет оформить официально и включить ремонт в договор с застройщиком. Снять излишки просто на ремонт жилья нельзя.

Хочу, чтобы мои излишки приносили доход. Могу перевести их на депозит?

На обычный депозит — нет, но можно перевести на депозит в Отбасы банке. Это специальный счёт для покупки жилья. Есть ровно три года, чтобы потом оформить в этом же банке ипотеку. Если не сделать этого, пенсионные вернутся в ЕНПФ.

Как снять пенсионные

Излишек есть, и вы решили его снять. Важно определить:

— Каковы сумма и цель изъятия (можно снять всю доступную сумму или только часть).

— Списать налог сейчас или потом, при выходе на пенсию.

Теперь нужно открыть спецсчёт в Отбасы банке или в некоторых БВУ (для ипотечников). Это делается онлайн с помощью видеозвонка.

Далее действуйте по инструкции:

Зарегистрируйтесь на платформе enpf-otbasy.kz.

Откройте форму подачи заявки на использование средств ЕНПФ.

Выберите цель.

Укажите сумму и выберите способ погашения налога.

Сформируйте заявку.

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