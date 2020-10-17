«Пенсионные накопления должны работать в экономике страны»: глава Общественного совета при ЕНПФ

Стоит ли передавать пенсионные активы в управление инвесткомпании и почему выгодно доверить инвестдоход пенсионных активов Нацбанку. На эти и многие другие вопросы ответил гость проекта «20:20», глава Общественного совета при ЕНПФ Евгений Сейпульник, передает BaigeNews.kz.

Он заявил, что поддерживает идею Президента о возможности использования казахстанцами своих пенсионных накоплений. Сейпульник также рассказал, что прорабатывается вопрос возможности передачи пенсионных накоплений в компании по управлению пенсионными активами. Впрочем, сам глава совета не хочет изымать средства из ЕНПФ.

«Я не собираюсь снимать ни копейки, я не собираюсь переводить деньги в компанию по управлению пенсионными активами. Деньги, которые находятся под управлением Национального банка, включая инвестдоход, покрываются гарантиями министерства финансов, а деньги, которые находятся в компании по управлению пенсионными активами, такой гарантией не покрываются», — сказал Евгений Сейпульник.

Сейпульник рассказал, что за время работы главой Общественного совета при ЕНПФ были попытки давления на него, его семьи и даже угрозы. Поэтому Евгений планирует покинуть этот пост.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.