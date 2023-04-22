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Пенсионные накопления граждан Казахстана достигли более 15 трлн тенге

Фото из открытых источников

По состоянию на 1 марта 2023 года пенсионные накопления на индивидуальных счетах вкладчиков ЕНПФ достигли 15,1 трлн тенге. По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос сразу на 11,4%, или на 1,5 трлн тенге», — отмечает ranking.kz.

По данным аналитиков, рост показателя сформировался за счет входящих потоков в виде взносов, а также за счет инвестиционного дохода.

Фото: ranking.kz

Подчеркивается, что рост накоплений наблюдается по всем видам взносам. Сумма накоплений по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) выросла на 11,1%, до 14,7 трлн тенге, что составляет 97% всех накоплений казахстанцев. Пенсионные накопления по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) увеличились на 21% за год, до 466,4 млрд тенге. При этом наибольший прирост (более чем в 2 раза за год) продемонстрировали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 3,8 млрд тенге.

Фото: ranking.kz

В региональном разрезе наибольший объем пенсионных накоплений был сформирован в Алматы: 2,8 трлн тенге, или 18,5% от всего объема по республике. Следом идет столица: 1,4 трлн тенге. Замыкает топ-3 Карагандинская область: 1,2 трлн тенге», — заявили аналитики. Также в первую пятерку регионов, лидирующих по сумме пенсионных накоплений, также вошли Шымкент (1,2 трлн тенге) и Восточно-Казахстанская область (832,5 млрд тенге). Отмечается, что в РК действует многоуровневая пенсионная система. Казахстан первым среди стран СНГ начал переход на накопительную пенсионную систему, основанную на принципах индивидуальных сбережений.

С 1 января 1998 года в соответствии с законом РК «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в стране начала осуществляться пенсионная реформа. Была определена основная ее цель — построение финансово устойчивой, учитывающей экономический рост и справедливой системы, соразмеряющей трудовой вклад с пенсией через персонифицированный учет пенсионных взносов. В текущем 2023 году накопительная пенсионная система РК отмечает 25-летие, а значит, прошла уже больше половины пути становления. Принято считать, что полный цикл системы равен 40 годам, чтобы хотя бы одно поколение участвовало в ней.

Фото: ranking.kz

По данным аналитиков, в текущей ситуации принцип диверсификации источников пенсионных выплат (когда система включает несколько источников пенсионных выплат) позволяет казахстанской пенсионной системе оставаться финансово устойчивой и обеспечивать более высокий уровень пенсионного дохода. Как уже было сказано, в РК функционирует многоуровневая пенсионная система:

  • первый уровень включает пенсионные выплаты за счет средств государственного бюджета (солидарная и базовая пенсионные выплаты);
  • второй уровень представляет собой обязательную накопительную систему, которая включает в себя 10%-е обязательные пенсионные взносы (ОПВ) работников и обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) работодателей в размере 5% от доходов работников, занятых в опасных условиях труда;
  • третий уровень — добровольная накопительная система, включающая пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов (ДПВ).
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