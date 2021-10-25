Пенсионные накопления казахстанцев превысили 13 триллионов тенге

Пенсионные накопления казахстанцев составили более 13,1 триллиона тенге. ЕНПФ подвел предварительные итоги на 1 октября 2021 года, передает Tengrinews.kz

На 1 октября 2021 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда сформированы пенсионные накопления на сумму более 13,1 триллионов тенге. За год, с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021 года, сумма увеличилась на 569,5 миллиардов тенге или на 5 процентов.

Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и составила 12,7 трлн тенге, рост за последние 12 месяцев составил 4 процента. Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 349,5 млрд тенге, рост составил 16 процентов, сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,6 миллиарда.

За девять месяцев 2021 года вкладчики ЕНПФ внесли больше средств, чем за аналогичный период прошлого года.

На 1 октября 2021 года на счета вкладчиков поступили пенсионные взносы в общем объеме 1,2 триллиона тенге, что превысило показатель за аналогичный период 2020 года на 439,5 млрд тенге, или 57 процентов.

Из общего объема взносов 95,7 процента составляют поступления в ЕНПФ по ОПВ — 917,4 миллиарда тенге, рост за последние 12 месяцев 24 процентов. По ОППВ поступило 41,2 миллиарда тенге — рост 17 процентов. 496 миллионов тенге было перечислено по ДПВ — рост 41 процент.

Доходность по пенсионным активам ЕНПФ под управлением Национального банка с начала года на составила 8,89 процента, при инфляции в 6,2 процента. При этом доходность за последние 12 месяцев составила 10,08 процента, при инфляции за этот же период в 8,9 процента.

Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 октября 2021 года составило 11,7 миллиона единиц. Наибольшее количество счетов открыто по обязательным пенсионным взносам — 10 909 456 единиц.

С начала года вкладчикам ЕНПФ выплатил более 2,1 триллиона тенге, большую часть составили единовременные пенсионные выплаты — 1,9 триллиона тенге.

Вторыми по суммам выплат стали выплаты по возрасту — 71,6 миллиарда тенге. Далее следуют: переводы в страховые организации — они составили порядка 47,6 миллиарда тенге, выплаты по наследству 43,3 миллиарда тенге, в связи с выездом на ПМЖ за пределы страны — 29,1 миллиарда тенге, на погребение — 4 миллиарда тенге и выплаты по инвалидности — 1,6 миллиарда тенге.

Отмечается, что что сумма средней ежемесячной выплаты по графику в связи с достижением пенсионного возраста составила 28 525 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты составила 673 643 тенге.

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