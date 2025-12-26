По данным ЕНПФ, на 1 декабря 2025 года совокупный объем пенсионных накоплений граждан Казахстана достиг 25,82 трлн тенге. За год сумма увеличилась на 3,72 трлн тенге, или на 16,8%.

Основу по-прежнему составляют обязательные взносы

Основная часть накоплений формируется за счет обязательных пенсионных взносов – их объем превысил 24,39 трлн тенге, что на 14,9% больше, чем годом ранее.

Накопления за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов составили 724,44 млрд тенге, показав рост на 12,7%, сообщает rus.baq.kz

Добровольные взносы растут быстрее всего

Наибольший темп роста пришелся на добровольные пенсионные взносы – плюс 26,3%. Их объем на начало декабря достиг 9,58 млрд тенге.

Сумма накоплений за счет обязательных пенсионных взносов работодателя, которые начали поступать с января 2024 года, достигла 691,53 млрд тенге.

Взносы и инвестиционный доход подталкивают рост активов

Рост пенсионных активов обеспечен как поступлением взносов, так и инвестиционным доходом.

За год на индивидуальные и условные счета поступило 3,09 трлн тенге, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Объем обязательных пенсионных взносов увеличился на 9%, обязательных профессиональных – на 17,1% .

Выплаты и переводы: 1,7 трлн тенге за 11 месяцев

За 11 месяцев 2025 года выплаты и переводы из ЕНПФ составили 1,7 трлн тенге, что на 50,5% больше прошлогоднего показателя.

Выплаты по возрасту достигли 221,55 млрд тенге, при этом средний размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ составил 35 726 тенге.

Значительный объём средств был направлен на единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения — более 1 трлн тенге.

Также осуществлялись выплаты:

по наследству;

в связи с выездом на ПМЖ за границу;

по инвалидности;

на погребение.

В страховые организации переведено 356,43 млрд тенге.

Количество пенсионных счетов превысило 18 млн

Общее количество пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 декабря 2025 года достигло 18,15 млн, увеличившись за год на 6,4%.

Из них:

12,7 млн — индивидуальные пенсионные счета;

— индивидуальные пенсионные счета; 5,45 млн — условные счета для учета взносов работодателей.

