Пенсионные накопления казахстанцев разрешат вкладывать в малый и средний бизнес: финрегулятор представил условия

Финрегулятор представил для публичного обсуждения проект постановления, расширяющего перечень финансовых инструментов, в которые могут быть инвестированы пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении частных компаний, передает informburo.kz

Так, в перечень финансовых инструментов, разрешённых к приобретению за счёт пенсионных активов, планируется включить негосударственные долговые ценные бумаги, выпущенные субъектами, отнесёнными к малому или среднему предпринимательству. Они должны быть включены в сектор «долговые ценные бумаги» площадки «Основная» либо «Альтернативная» официального списка фондовой биржи и иметь гарантию акционерного общества «Фонд развития предпринимательства «Даму» и (или) акционерного общества «Банк развития Казахстана», сумма которой покрывает не менее 50% номинальной стоимости этих негосударственных долговых ценных бумаг.

Кроме того, предлагается изменить требования к компаниям, управляющим инвестиционными активами. Так, акционер управляющей компании, владеющий 10 или более процентами голосующих акций управляющего инвестиционным портфелем, может быть организацией-нерезидентом РК. При этом он должен иметь долгосрочную кредитную рейтинговую оценку не ниже ВВВ по международной шкале агентства Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch.

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