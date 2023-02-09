Пенсионные накопления казахстанцев разрешат вкладывать в малый и средний бизнес

Зампредседателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева сообщила, что возможности для вложения пенсионных активов планируют расширить, разрешив инвестировать эти накопления в малый и средний бизнес, передает informburo.kz

«В ближайшее время предполагается внесение изменений и дополнений в части расширения перечня возможностей инвестирования малого и среднего бизнеса. Но только в те финансовые инструменты, которые уже имеют гарантию в фонде «Даму», – подчеркнула Мария Хаджиева.

Она добавила, что риски при таких инвестициях минимальны, поскольку по поводу погашения данных финансовых инструментов будет дополнительная гарантия со стороны фонда «Даму».

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют расширить инвестиционные возможности частных компаний, управляющих пенсионными активами. Пять управляющих компаний уже заключили с ЕНПФ договоры о доверительном управлении пенсионными активами. В управление этим компаниям вкладчики передали 8,9 млрд тенге. Сейчас передавать пенсионные активы в частное управление имеют право только те вкладчики, чьи накопления выше порога минимальной достаточности. Однако в будущем такую возможность получат все казахстанцы. Механизм и детали передачи накоплений сейчас согласовывают заинтересованные госорганы.