USD 465.08
EUR 488.75
RUB 9.1
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились почти на 169 млрд тенге в…

Пенсионные накопления казахстанцев уменьшились почти на 169 млрд тенге в мае

Фото из открытых источников

Пенсионные накопления вкладчиков на 1 июня 2022 года составили 12 770,7 млрд тенге, уменьшившись за май на 168,8 млрд тенге, или на 1,3%, сообщает zakon.kz

Как отметили в Нацбанке, за май этого года произошло уменьшение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 292,1 млрд тенге до 6 741,1 млрд тенге на 1 июня.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июня 2022 года составило 10,9 млн счетов.

Сумма пенсионных выплат за май 2022 года составила 26,1 млрд тенге.

Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июня 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (42,5% и 22,8% от общего объема пенсионных активов соответственно).

Напомним, в апреле пенсионные накопления составили 12 939,5 млрд тенге, уменьшившись за месяц на 40 млрд тенге, или на 0,3%.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Точка зрения — 66 — Формат отношений в Новом Казахстане нужен иной — Жумагали Арыстан
Следующая новость

Курс рубля повысился на KASE и в обменниках Казахстана