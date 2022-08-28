Пенсионные накопления казахстанцев выросли на 279,9 млрд тенге в июле

По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков на 1 августа 2022 года составили 13 664,4 млрд тенге, увеличившись за июль на 279,9 млрд тенге, или на 2,1%, сообщает zakon.kz.
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«За июль 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 165,9 млрд тенге, до 7 412,5 млрд тенге на 1 августа 2022 года», — сообщает Нацбанк РК.
Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 августа 2022 года составило 10,9 млн счетов.
Сумма пенсионных выплат за июль 2022 года достигла 26 млрд тенге.
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 августа 2022 года занимают государственные ценные бумаги РК и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК (43,9% и 21,3% от общего объема пенсионных активов соответственно).
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