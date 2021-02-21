Пенсионные накопления можно передать управляющим компаниям

Пенсионные накопления, которые превышают порог достаточности, можно будет передать управляющим компаниям и тем самым попытаться приумножить имеющиеся средства. Уже со следующей недели вкладчики пенсионного фонда могут обратиться в ЕНПФ, чтобы подать заявку на подобную операцию, передает alau.kz

В Казахстане появилась еще одна возможность использовать свои пенсионные накопления, которые превышают порог достаточности. Ранее озвучивалось, что эти деньги можно забрать из ЕНПФ для покупки жилья или использовать на лечение. Но есть и еще один вариант. Передать их управляющей компании, которая попробует приумножить вложенные средства.

«Вкладчикам предоставляется возможность участвовать в управлении своими пенсионными активами. Сформировать свой собственный пенсионный план, выбрать альтернативную политику инвестирования своих сбережений и получить доходность соответствующую их уровню риска. Вкладчик, выбирая управляющего инвестиционным портфелем и инвестиционную стратегию, выбирает направление инвестирования своих пенсионных сбережений»,- сообщил Едил Медеу, директор Департамента рынка ценных бумаг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Схема такова. Ту часть пенсионных накоплений, которая превысит порог, переводят в одну из управляющих компаний, которую выберет сам вкладчик, и с которой заключит договор. Компания в свою очередь может вложить эти средства в инвест.проекты или покупку ценных бумаг. В результате деньги на счету увеличатся за счет процентов. Но при этом вкладчик также принимает на себя и риски, которые несут за собой эти операции. В то же время за каждым остается возможность либо сменить управляющую компанию, либо вернуть деньги обратно в ЕНПФ. Но сделать это можно не в любой удобный для себя момент, а только в строго оговоренные сроки.

«Есть объективное ограничение. В другую управляющую компанию вкладчик может передать свои пенсионные накопления не чаще одного раза в год, а вернуть в Национальный Банк свои накопления может через два года после первоначальной передачи своих накоплений в частную управляющую компанию»,- пояснил Едил Медеу.

Деньги в управляющих компаниях могут находиться, пока вкладчик не достигнет пенсионного возраста. За некоторое время до его наступления деньги нужно вернуть назад в ЕНПФ, откуда будет происходить начисление пенсии. В Агентстве сообщили, что управляющие компании не могут вернуть вкладчику меньше средств, чем он доверил им. Вложенные пенсионные накопления должны сохраниться даже если их придется возместить самой компанией из-за неудачных операций.

«Сегодня уже отдельные управляющие компании заключили договор с ЕНПФ на доверительное управление пенсионными активами. А соответственно вкладчики уже могут подать заявление в ЕНПФ о выборе управляющей компании и передачи им части своих пенсионных накоплений»,- рассказал директор Департамента рынка ценных бумаг.

Такой договор с пенсионным фондом заключили пока лишь 2 управляющие компании. Но их список будет обновляться. Найти его можно на сайте ЕНПФ. Уже сейчас еще 6 подобных компаний внесены в список, как соответствующие всем требованиям, и в ближайшее время они тоже могут появиться в общем реестре. Заняться вопросом перевода своих накоплений в эти компании люди могут уже на следующей неделе. Для этого им нужно обратиться в ЕНПФ, где специалисты разъяснят подробности операции. Либо изучить пошаговую инструкцию на сайте пенсионного фонда.

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