В правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий внесены изменения. Они касаются цели, по которой казахстанцы могли направлять пенсионные излишки на частичное или полное погашение задолженности по займам в Отбасы банк — дочерней организации холдинга Байтерек.
Соответствующие поправки утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства РК и вводятся в действие с 31 января 2026 года.
Как работало погашение по старым правилам
Ранее клиент Отбасы банка мог направить ЕПВ на частичное досрочное погашение ипотечного займа следующим образом:
-
зайти на платформу enpf-otbasy.kz;
-
выбрать цель «частичное погашение задолженности по ипотечному займу»;
-
оформить заявку и запросить пенсионные излишки из ЕНПФ.
ЕНПФ рассматривал заявку в течение пяти рабочих дней и, при наличии излишков, перечислял средства на специальный счет в Отбасы банке. После поступления денег у клиента было 20 рабочих дней для их использования.
Как правило, досрочное погашение запускалось в день очередного платежа, в результате чего ежемесячный платёж закрывался полностью.
Из чего состоит ежемесячный платеж
Ежемесячный платёж по жилищному займу включает:
-
основной долг — сумма, выданная на покупку жилья;
-
вознаграждение банка — проценты за пользование кредитом;
-
возможные пени и просрочки;
-
отсроченные платежи (при реструктуризации);
-
накопления на депозите — при предварительных займах.
Что изменилось в правилах
В обновлённых правилах термин «задолженность» заменён на «основной долг».
Это означает, что теперь с помощью пенсионных излишков можно погашать только основной долг по кредиту.
Оплатить за счёт ЕПВ проценты, пени, депозитные взносы и другие составляющие ежемесячного платежа нельзя — их заемщик должен вносить собственными средствами.
Как будет работать погашение по новым правилам
Из-за изменений процедуру частичного и полного погашения займов необходимо доработать. В дальнейшем операция будет состоять из двух этапов:
-
заемщик оплачивает проценты и другие сопутствующие платежи за счёт собственных средств;
-
основной долг погашается за счёт пенсионных излишков.
Для этого на текущем и специальном счетах в Отбасы банке необходимо заранее обеспечить наличие средств.
Временная приостановка заявок
Для адаптации мобильного приложения и личного кабинета на портале otbasybank.kz Отбасы банк временно приостанавливает приём заявок на использование ЕПВ для погашения займов.
-
приём заявок на платформе enpf-otbasy.kz будет приостановлен
с ночи 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года;
-
заявки, поданные до 30 января 2026 года включительно, будут обработаны по старым правилам.
При этом сам процесс запроса пенсионных излишков из ЕНПФ не меняется, а все остальные цели использования ЕПВ для улучшения жилищных условий остаются без изменений.
Пример 1: жилищный заем
У клиента есть пенсионные излишки — 100 000 тенге.
Ежемесячный платёж составляет:
-
общая сумма — 74 825 тенге;
-
проценты — 6 175 тенге;
-
основной долг — 65 699 тенге.
По старым правилам:
весь платёж полностью погашался за счёт ЕПВ.
По новым правилам:
-
6 175 тенге процентов клиент оплачивает собственными средствами;
-
65 699 тенге основного долга — за счёт ЕПВ;
-
оставшиеся 34 301 тенге дополнительно направляются на погашение основного долга.
Пример 2: предварительный заем
У клиента есть пенсионные излишки — 200 000 тенге.
Ежемесячный платёж по предварительному займу:
-
общая сумма — 75 000 тенге;
-
проценты — 25 000 тенге;
-
обязательный взнос на депозит — 50 000 тенге.
По старым правилам:
ежемесячный платёж полностью оплачивался за счёт ЕПВ, а остаток средств направлялся на погашение основного долга.
По новым правилам:
проценты и депозитный взнос клиент оплачивает собственными средствами,
а пенсионные излишки в размере 200 000 тенге могут быть направлены только на погашение основного долга.
Повышение пенсий на 10%: как растёт нагрузка на бюджет Казахстана
Билеты на поезда по некоторым направлениям подешевели в РК
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.