В правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий внесены изменения. Они касаются цели, по которой казахстанцы могли направлять пенсионные излишки на частичное или полное погашение задолженности по займам в Отбасы банк — дочерней организации холдинга Байтерек.

Соответствующие поправки утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства РК и вводятся в действие с 31 января 2026 года.

Как работало погашение по старым правилам

Ранее клиент Отбасы банка мог направить ЕПВ на частичное досрочное погашение ипотечного займа следующим образом:

зайти на платформу enpf-otbasy.kz ;

выбрать цель «частичное погашение задолженности по ипотечному займу»;

оформить заявку и запросить пенсионные излишки из ЕНПФ.

ЕНПФ рассматривал заявку в течение пяти рабочих дней и, при наличии излишков, перечислял средства на специальный счет в Отбасы банке. После поступления денег у клиента было 20 рабочих дней для их использования.

Как правило, досрочное погашение запускалось в день очередного платежа, в результате чего ежемесячный платёж закрывался полностью.

Из чего состоит ежемесячный платеж

Ежемесячный платёж по жилищному займу включает:

основной долг — сумма, выданная на покупку жилья;

вознаграждение банка — проценты за пользование кредитом;

возможные пени и просрочки;

отсроченные платежи (при реструктуризации);

накопления на депозите — при предварительных займах.

Что изменилось в правилах

В обновлённых правилах термин «задолженность» заменён на «основной долг».

Это означает, что теперь с помощью пенсионных излишков можно погашать только основной долг по кредиту.

Оплатить за счёт ЕПВ проценты, пени, депозитные взносы и другие составляющие ежемесячного платежа нельзя — их заемщик должен вносить собственными средствами.

Как будет работать погашение по новым правилам

Из-за изменений процедуру частичного и полного погашения займов необходимо доработать. В дальнейшем операция будет состоять из двух этапов:

заемщик оплачивает проценты и другие сопутствующие платежи за счёт собственных средств; основной долг погашается за счёт пенсионных излишков.

Для этого на текущем и специальном счетах в Отбасы банке необходимо заранее обеспечить наличие средств.

Временная приостановка заявок

Для адаптации мобильного приложения и личного кабинета на портале otbasybank.kz Отбасы банк временно приостанавливает приём заявок на использование ЕПВ для погашения займов.

приём заявок на платформе enpf-otbasy.kz будет приостановлен

с ночи 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года ;

заявки, поданные до 30 января 2026 года включительно, будут обработаны по старым правилам.

При этом сам процесс запроса пенсионных излишков из ЕНПФ не меняется, а все остальные цели использования ЕПВ для улучшения жилищных условий остаются без изменений.

Пример 1: жилищный заем

У клиента есть пенсионные излишки — 100 000 тенге.

Ежемесячный платёж составляет:

общая сумма — 74 825 тенге;

проценты — 6 175 тенге;

основной долг — 65 699 тенге.

По старым правилам:

весь платёж полностью погашался за счёт ЕПВ.

По новым правилам:

6 175 тенге процентов клиент оплачивает собственными средствами;

65 699 тенге основного долга — за счёт ЕПВ;

оставшиеся 34 301 тенге дополнительно направляются на погашение основного долга.

Пример 2: предварительный заем

У клиента есть пенсионные излишки — 200 000 тенге.

Ежемесячный платёж по предварительному займу:

общая сумма — 75 000 тенге;

проценты — 25 000 тенге;

обязательный взнос на депозит — 50 000 тенге.

По старым правилам:

ежемесячный платёж полностью оплачивался за счёт ЕПВ, а остаток средств направлялся на погашение основного долга.

По новым правилам:

проценты и депозитный взнос клиент оплачивает собственными средствами,

а пенсионные излишки в размере 200 000 тенге могут быть направлены только на погашение основного долга.

Повышение пенсий на 10%: как растёт нагрузка на бюджет Казахстана Повышение пенсий на 10% с 1 января 2026 года усиливает социальную поддержку населения, однако одновременно...

Билеты на поезда по некоторым направлениям подешевели в РК АО «Пассажирские перевозки» сообщает о введении зимних скидок на железнодорожные билеты по ряду популярных маршрутов....