Пенсионные накопления: заявки на погашение ипотеки временно принимать не будут

— Сегодня, 12:26
В правила использования единовременных пенсионных выплат (ЕПВ) для улучшения жилищных условий внесены изменения. Они касаются цели, по которой казахстанцы могли направлять пенсионные излишки на частичное или полное погашение задолженности по займам в Отбасы банк — дочерней организации холдинга Байтерек.

Соответствующие поправки утверждены приказом исполняющего обязанности министра промышленности и строительства РК и вводятся в действие с 31 января 2026 года.

Как работало погашение по старым правилам

Ранее клиент Отбасы банка мог направить ЕПВ на частичное досрочное погашение ипотечного займа следующим образом:

  • зайти на платформу enpf-otbasy.kz;

  • выбрать цель «частичное погашение задолженности по ипотечному займу»;

  • оформить заявку и запросить пенсионные излишки из ЕНПФ.

ЕНПФ рассматривал заявку в течение пяти рабочих дней и, при наличии излишков, перечислял средства на специальный счет в Отбасы банке. После поступления денег у клиента было 20 рабочих дней для их использования.

Как правило, досрочное погашение запускалось в день очередного платежа, в результате чего ежемесячный платёж закрывался полностью.

Из чего состоит ежемесячный платеж

Ежемесячный платёж по жилищному займу включает:

  • основной долг — сумма, выданная на покупку жилья;

  • вознаграждение банка — проценты за пользование кредитом;

  • возможные пени и просрочки;

  • отсроченные платежи (при реструктуризации);

  • накопления на депозите — при предварительных займах.

Что изменилось в правилах

В обновлённых правилах термин «задолженность» заменён на «основной долг».

Это означает, что теперь с помощью пенсионных излишков можно погашать только основной долг по кредиту.
Оплатить за счёт ЕПВ проценты, пени, депозитные взносы и другие составляющие ежемесячного платежа нельзя — их заемщик должен вносить собственными средствами.

Как будет работать погашение по новым правилам

Из-за изменений процедуру частичного и полного погашения займов необходимо доработать. В дальнейшем операция будет состоять из двух этапов:

  1. заемщик оплачивает проценты и другие сопутствующие платежи за счёт собственных средств;

  2. основной долг погашается за счёт пенсионных излишков.

Для этого на текущем и специальном счетах в Отбасы банке необходимо заранее обеспечить наличие средств.

Временная приостановка заявок

Для адаптации мобильного приложения и личного кабинета на портале otbasybank.kz Отбасы банк временно приостанавливает приём заявок на использование ЕПВ для погашения займов.

  • приём заявок на платформе enpf-otbasy.kz будет приостановлен
    с ночи 30 на 31 января 2026 года до 2 марта 2026 года;

  • заявки, поданные до 30 января 2026 года включительно, будут обработаны по старым правилам.

При этом сам процесс запроса пенсионных излишков из ЕНПФ не меняется, а все остальные цели использования ЕПВ для улучшения жилищных условий остаются без изменений.

Пример 1: жилищный заем

У клиента есть пенсионные излишки — 100 000 тенге.

Ежемесячный платёж составляет:

  • общая сумма — 74 825 тенге;

  • проценты — 6 175 тенге;

  • основной долг — 65 699 тенге.

По старым правилам:
весь платёж полностью погашался за счёт ЕПВ.

По новым правилам:

  • 6 175 тенге процентов клиент оплачивает собственными средствами;

  • 65 699 тенге основного долга — за счёт ЕПВ;

  • оставшиеся 34 301 тенге дополнительно направляются на погашение основного долга.

Пример 2: предварительный заем

У клиента есть пенсионные излишки — 200 000 тенге.

Ежемесячный платёж по предварительному займу:

  • общая сумма — 75 000 тенге;

  • проценты — 25 000 тенге;

  • обязательный взнос на депозит — 50 000 тенге.

По старым правилам:
ежемесячный платёж полностью оплачивался за счёт ЕПВ, а остаток средств направлялся на погашение основного долга.

По новым правилам:
проценты и депозитный взнос клиент оплачивает собственными средствами,
а пенсионные излишки в размере 200 000 тенге могут быть направлены только на погашение основного долга.



