Казахстанцам рассказали, как получить наследуемые накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), сообщает Zakon.kz.

Из релиза за 5 мая 2025 года следует, что пенсионные и целевые накопления (начисляемые несовершеннолетним гражданам РК в рамках программы «Национальный фонд – детям») являются собственностью физического лица, на имя которого открыт счет в ЕНПФ.

Соответственно, как отметили в фонде, «данные накопления наследуются».

«При этом до вступления в права наследования членам семьи умершего лица, имеющего накопления в ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ) и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ), и (или) добровольных пенсионных взносов (ДПВ), может быть осуществлена единовременная выплата на погребение за счет ОПВ, ОППВ, ДПВ умершего лица в пределах размера 94-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся средств на счете умершего лица. В случае, если остаток накоплений на счете умершего лица после единовременной выплаты на погребение составит сумму, не превышающую размера минимальной пенсии, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данный остаток выплачивается как выплата на погребение членам семьи умершего», сообщает пресс-служба ЕНПФ.

В фонде пояснили, что сумма накоплений за счет ОПВ, ОППВ и ДПВ, оставшаяся после единовременной выплаты на погребение, наследуется в порядке, установленном законодательством.

«Обращаем внимание, что законодательством Республики Казахстан не предусмотрена выплата на погребение за счет целевых накоплений», сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Согласно Гражданскому кодексу РК, для получения наследуемых пенсионных и (или) целевых накоплений наследник должен по месту открытия наследства подать заявление нотариусу или уполномоченному законом должностному лицу о принятии наследства.

«Стоит учесть, что сделать это необходимо в течение шести месяцев со дня открытия наследства, то есть в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя», сообщает пресс-служба ЕНПФ.

Вместе с тем, как подчеркнули в фонде, для упрощения процедуры наследования накоплений, а также оптимизации взаимодействия между Министерством юстиции РК, Республиканской нотариальной палатой и ЕНПФ заключен Договор о взаимодействии государственной информационной системы «Единая нотариальная информационная система «Е-нотариат» (ЕНИС) и информационной системы ЕНПФ.

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