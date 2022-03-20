Пенсионные: подать заявку можно в праздничные дни

Открыть депозит или специальный счёт для изъятия пенсионных можно будет в праздничные и выходные дни — 19, 20, 21 и 22 марта. Сотрудники «Отбасы банка» будут работать в Наурыз.

Для получения услуг нужно позвонить по номеру 300 или связаться на сайте банка с оператором по видеосвязи, пишет krisha.kz

Также в режиме 24/7 будет доступна платформа enpf-otbasy.kz, на которой можно подать заявку на использование пенсионных.

Несколько последних дней из-за большого количества заявок она работала с перебоями. Сейчас всё восстановлено. IT-специалисты нон-стоп мониторят систему, чтобы не было сбоев.

В то же время в ЕНПФ сообщили, что отработка поданных заявлений, все транзакции будут проходить исключительно в рабочие дни.

Как сообщили в «Отбасы банке», за три последних дня на платформе было подано более 157 тысяч заявок. В топ целей вошли пополнение депозита в банке, лечение, частичное погашение действующей ипотеки.

Всего за год работы enpf-otbasy.kz было обработано и отправлено в ЕНПФ 1.5 млн заявок. На «Отбасы банк» пришлось 96 % всех заявок. В последние дни ежечасно платформа принимает около 1 000 заявок.

С 1 апреля 2022 года будет изменён порог достаточности по пенсионным накоплениям. Чтобы успеть воспользоваться текущими условиями, казахстанцам нужно подать заявку до 29 марта.

Для оформления выплаты необходимо иметь электронную цифровую подпись (ЭЦП). Получить её можно онлайн.

Инструкция по переводу пенсионных:

1. Открыть спецсчёт. Это можно сделать в онлайн-приложении или с помощью видеозвонка на сайте «Отбасы банка», а также в приложении банка второго уровня (для некоторых целей).

2. Заполнить заявление на выплату на enpf-otbasy.kz, указав специальный счёт, цели использования, доступную сумму, способ удержания и перечисления индивидуального подоходного налога (ИПН).

Доступными являются средства, накопленные на пенсионном счету сверх порога достаточности и за вычетом ИПН. Можно получить отсрочку по уплате ИПН и воспользоваться всей суммой свыше порога достаточности.

3. После рассмотрения заявления «Отбасы банк» в течение двух рабочих дней направит сведения о зарегистрированных заявлениях в ЕНПФ.

4. ЕНПФ в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления переведёт сумму в «Отбасы банк». Средства зачислят на специальный счёт заявителя.

5. В течение 20 рабочих дней с даты поступления средств на спецсчёт в «Отбасы банк» нужно предоставить документы, подтверждающие целевое применение единовременных пенсионных выплат. При отсутствии документов средства вернут в ЕНПФ.

Пенсионные, запрошенные для улучшения жилищных условий, могут находится на спецсчёте в «Отбасы банке» — 20 рабочих дней, для оплаты лечения — 45 рабочих дней. На спецсчетах других банков-операторов — 10 рабочих дней.

6. В течение десяти рабочих дней «Отбасы банк» проверит предоставленные документы и перечислит средства по целевому назначению.

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