В Казахстане вновь отмечен резкий рост активности по изъятию пенсионных накоплений из ЕНПФ. По итогам июня исполнено 82,5 тысячи заявлений на единовременную выплату с целью улучшения жилищных условий — это на 35% больше, чем в мае. Такие данные публикует Единый накопительный пенсионный фонд, передаёт BAQ.KZ.

При этом, несмотря на всплеск заявлений, общая сумма выплат выросла всего на 10% и составила 43,6 млрд тенге. Это говорит о снижении средней суммы на одного получателя — до 528 тысяч тенге, что стало минимумом с начала 2023 года.

Аналитики отмечают, что средства на счетах граждан постепенно уменьшаются, что отражается на размере доступных выплат. В предыдущие годы многие уже воспользовались правом на изъятие накоплений, и потенциал новых заявлений становится ограниченным.

На лечение в июне подано 40,1 тысячи заявлений — также почти на треть больше, чем месяцем ранее.

Общий объём выплат составил 31,9 млрд тенге (+14%). Средняя сумма выплаты — 797 тысяч тенге, и это также один из самых низких показателей за последние два с половиной года.

Рост количества заявлений при снижении средних сумм может свидетельствовать как об истощении накоплений у граждан, так и об изменении целей использования средств. Теперь казахстанцы чаще запрашивают небольшие суммы, в том числе на частичный ремонт, первоначальный взнос или медицинские расходы

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