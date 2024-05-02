Пенсионные выплаты будут освобождены от подоходного налога

Пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда в Казахстане освободят от подоходного налога, сообщает Zakon.kz. Об этом говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на сенатский запрос.

Сейчас Налоговый кодекс РК облагает 10% индивидуальным подоходным налогом (ИПН) пенсионные выплаты из ЕНПФ, признавая их доходом. Правительство с учетом социального значения вопроса решило изменить подход, освободив эти выплаты от ИПН.

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Сумма потерь по ИПН составит 4,1 млрд тенге», – ответил Олжас Бектенов.

Льгота будет применяться только к получателям, проживающим в Казахстане. Граждане, выезжающие за границу, и наследники средств из ЕНПФ будут облагаться ИПН.

Депутаты также отмечают, что пенсионные и социальные выплаты из ЕНПФ должны корректироваться с учетом ИПН, возникшего при единовременных пенсионных выплатах для улучшения жилищных условий или оплаты лечения.

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