Пенсионные выплаты будут рассчитываться по-новому с 1 апреля

С 1 апреля 2021 года изменится методика осуществления расчета ежемесячной выплаты из ЕНПФ, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда.

«Размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ определяется как одна двенадцатая годовой суммы пенсионных выплат, исчисленной в соответствии с положениями постановления правительства от 2 октября 2013 года № 1042. При этом ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществляется в размере не менее 70 процентов от прожиточного минимума. Ранее ежемесячная пенсионная выплата из ЕНПФ осуществлялась в размере не менее 54 процентов от прожиточного минимума. С 1 апреля 2021 года годовая сумма пенсионных выплат в первый год осуществления пенсионных выплат будет рассчитываться как произведение суммы пенсионных накоплений на ставку выплат пенсионных накоплений — 6,5 процента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последующие годы размер ежемесячной пенсионной выплаты будет пересчитываться путем ежегодного увеличения размера ежемесячной пенсионной выплаты за предыдущий год на ставку индексации пенсионных выплат — 5 процентов.

В ЕНПФ привели пример расчета выплаты:

«Сумма пенсионных накоплений = 6 000 000 тенге. Годовая сумма пенсионных выплат в первый год: 6 000 000 * 6,5 процента = 390 000 тенге; Размер ежемесячной пенсионной выплаты в первый год: 390 000/12 месяцев = 32 500 тенге; Размер ежемесячной пенсионной выплаты на второй год: 32 500 + 32 500 * 5 процентов = 34 125 тенге».

Кроме того, методикой осуществления расчета размера пенсионных выплат предусмотрены поправочные повышающие коэффициенты для получателей определенных категорий: людей с инвалидностью первой или второй группы, установленной бессрочно, а также людей, работавших на вредных и опасных производствах, чьи накопления сформированы за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в совокупности не менее шестидесяти месяцев. При этом для лиц, подходящих по более чем одному из вышеуказанных условий, применяется поправочный коэффициент с наибольшим значением.

«Надо отметить, что указанная методика осуществления расчета размера пенсионных выплат распространяется на отношения, возникшие c 1 апреля 2021 года. Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ до 1 января 2018 года, ежегодный размер пенсионной выплаты составляет не менее тридцатикратного размера минимальной пенсии (в 2021 году 30 х 43 272 = 1 298 160 тенге). Выплаты осуществляются по ранее выбранному графику. Лицам, реализовавшим свое право на получение пенсионных выплат из ЕНПФ с 1 января 2018 года по 31 марта 2021 года (включительно), согласно новой методике осуществления расчета размера пенсионных выплат с 1 января 2022 года ежемесячные пенсионные выплаты будут увеличены на ставку индексации пенсионных выплат в размере 5 %, с последующей ежегодной индексацией», — добавили в фонде.

Как отметили в ЕНПФ, новая методика осуществления расчета размера пенсионных выплат учитывает особенности условий труда и здоровья получателей, а также будет способствовать увеличению ежегодного размера выплат.

Также в фонде напомнили, что пенсионные выплаты из ЕНПФ осуществляются до исчерпания пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете.

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