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Пенсионные выплаты хотят освободить от ИПН

Фотография для новости Пенсионные выплаты хотят освободить от ИПН

pixabay.com

Пенсионные выплаты из ЕНПФ могут освободить от индивидуального подоходного налога (ИПН) в следующем году, передает LS.

Ранее чиновники отметили, что данная инициатива предлагается с учетом социальной значимости вопроса, а также международной практики по вычетам и послаблениям. При этом она не будет распространяться на казахстанцев, выезжающих за пределы страны либо получивших накопления в порядке наследования.

«В рамках работы по разработке проекта нового Налогового кодекса предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ. Следует отметить, что срок внесения данного документа в парламент – август 2024 года, со сроком введения в действие с января 2025 года», – отметили в министерстве нацэкономики.

Между тем предварительная сумма потерь по ИПН составит порядка 4,1 млрд. тенге. В то же время в министерстве рассказали о проведении дополнительных расчетов.

Впервые об изменении налогообложения пенсионных выплат стало известно в начале мая 2024 года.

Напомним, согласно действующему Налоговому кодексу, средства из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом по ставке 10%. Удержание ИПН производится совокупно от всех сумм выплат вкладчику за счет ОПВ, ОППВ и добровольных пенсионных взносов.

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