Государственная услуга по осуществлению пенсионных выплат из накоплений, сформированных за счёт обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, предоставляется АО «Единый накопительный пенсионный фонд» физическим и юридическим лицам, передает zakon.kz
Как подать заявление
Прием заявлений и выдача результатов осуществляются через:
– НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“»;
– услугодателя;
– веб-портал «электронного правительства»;
– мобильный телефон.
Проактивный формат без обращения
Для граждан, достигших пенсионного возраста и получающих выплаты по возрасту или за выслугу лет, а также базовую государственную пенсию, при наличии накоплений в ЕНПФ предусмотрен проактивный формат. В этом случае подавать заявление не требуется.
Получателю направляется SMS-сообщение с предложением оформить выплату. На ответ отводится 24 часа. При отсутствии ответа запрос аннулируется, а гражданину направляется уведомление о необходимости личного обращения.
Сроки оказания услуги
Общий срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней со дня регистрации пакета документов.
Для членов семьи умершего вкладчика либо лиц, осуществивших погребение, услуга оказывается в течение пяти рабочих дней.
Сверка данных и электронные заявки
ЕНПФ ежегодно до 1 марта проводит сверку с Государственной корпорацией через информационную систему МТСЗН «Е-Макет» для выявления лиц, которым назначены пенсионные выплаты.
По итогам сверки формируется список получателей, имеющих зарегистрированные номера телефонов на портале «электронного правительства». Им направляются SMS-запросы с предложением воспользоваться проактивной услугой.
При получении согласия формируется электронная заявка, заверенная электронной цифровой подписью, и направляется в систему ЕНПФ не позднее одного рабочего дня.
Порядок перечисления средств
ЕНПФ переводит средства в Государственную корпорацию по установленному графику. После этого выплаты перечисляются на банковские счета получателей, ранее указанные при назначении пенсии.
Защита персональных данных
Минтруда, являющееся владельцем информационной системы «Е-Макет», обеспечивает полноту, актуальность и защиту данных, а также их своевременную передачу.
Дополнительные порядки
Также утверждены:
– порядок оказания услуги иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
– порядок предоставления услуги в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления.
В Костанайской областной больнице откроют три новых спецотделения
Декларировать товары с иностранных маркетплейсов начнут казахстанцы
Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.