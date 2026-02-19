Государственная услуга по осуществлению пенсионных выплат из накоплений, сформированных за счёт обязательных и обязательных профессиональных пенсионных взносов, предоставляется АО «Единый накопительный пенсионный фонд» физическим и юридическим лицам, передает zakon.kz

Как подать заявление

Прием заявлений и выдача результатов осуществляются через:

– НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“»;

– услугодателя;

– веб-портал «электронного правительства»;

– мобильный телефон.

Проактивный формат без обращения

Для граждан, достигших пенсионного возраста и получающих выплаты по возрасту или за выслугу лет, а также базовую государственную пенсию, при наличии накоплений в ЕНПФ предусмотрен проактивный формат. В этом случае подавать заявление не требуется.

Получателю направляется SMS-сообщение с предложением оформить выплату. На ответ отводится 24 часа. При отсутствии ответа запрос аннулируется, а гражданину направляется уведомление о необходимости личного обращения.

Сроки оказания услуги

Общий срок рассмотрения документов составляет 10 рабочих дней со дня регистрации пакета документов.

Для членов семьи умершего вкладчика либо лиц, осуществивших погребение, услуга оказывается в течение пяти рабочих дней.

Сверка данных и электронные заявки

ЕНПФ ежегодно до 1 марта проводит сверку с Государственной корпорацией через информационную систему МТСЗН «Е-Макет» для выявления лиц, которым назначены пенсионные выплаты.

По итогам сверки формируется список получателей, имеющих зарегистрированные номера телефонов на портале «электронного правительства». Им направляются SMS-запросы с предложением воспользоваться проактивной услугой.

При получении согласия формируется электронная заявка, заверенная электронной цифровой подписью, и направляется в систему ЕНПФ не позднее одного рабочего дня.

Порядок перечисления средств

ЕНПФ переводит средства в Государственную корпорацию по установленному графику. После этого выплаты перечисляются на банковские счета получателей, ранее указанные при назначении пенсии.

Защита персональных данных

Минтруда, являющееся владельцем информационной системы «Е-Макет», обеспечивает полноту, актуальность и защиту данных, а также их своевременную передачу.

Дополнительные порядки

Также утверждены:

– порядок оказания услуги иностранцам и лицам без гражданства, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Казахстана;

– порядок предоставления услуги в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления.

