Пенсионные выплаты освободят от подоходного налога

В Казахстане планируют отменить налогообложение пенсионных выплат из ЕНПФ. Ранее таким предложением неоднократно выступали депутаты парламента, однако оно не находило поддержки в правительстве. Однако, на этот раз премьер-министр Олжас Бектенов в своём ответе на депутатский запрос заявил, что подходы к реализации этого предложения найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса, сообщает informburo.kz

Как известно, на сегодняшний день пенсионные выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда относятся к доходу, облагаемому у источника выплаты индивидуальным подоходным налогом.

«Учитывая социальную значимость вопроса, а также международную практику по вычетам и послаблениям, предлагается освобождение от уплаты ИПН пенсионных выплат из ЕНПФ», – отметил глава правительства в своём ответе.

Отмена налогообложения не будет действовать в двух случаях, если граждане выезжают за пределы Республики Казахстан и если выплаты предоставляются в порядке наследования.

Сумма потерь бюджета по ИПН, по подсчётам правительства, составит 4,1 млрд тенге.

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