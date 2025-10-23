В Казахстане на пенсии направлено свыше 3 трлн тенге с начала года

Общие данные

С начала 2025 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты направлено 3 трлн 158,1 млрд тенге. Из этой суммы 1 трлн 22,1 млрд тенге выделено на выплату базовой пенсии, а 2 трлн 136 млрд тенге — на солидарную.

По состоянию на 1 октября 2025 года в стране насчитывается 2 млн 510 тыс. пенсионеров. Средний размер совокупной пенсии составляет 142 810 тенге, в том числе солидарная — 95 249 тенге, базовая — 47 561 тенге.

Индексация и повышение

С 1 января 2025 года базовая пенсия увеличена на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, а солидарная — на 8,5%, что выше инфляции на 2%.

Кроме того, по поручению Президента, с 2023 по 2027 годы проводится поэтапное повышение минимальной и максимальной базовых пенсий.

Минимальная базовая пенсия увеличена с 65% до 70% от прожиточного минимума — 32 360 тенге.

Максимальная — с 105% до 110% от прожиточного минимума — 50 851 тенге.

Индивидуальный расчет

С 1 июля 2018 года базовая пенсия назначается индивидуально, с учетом трудового стажа и участия в пенсионной системе. В стаж включаются периоды трудовой деятельности до 1998 года и годы, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Если стаж участия составляет 10 лет и менее, базовая пенсия равна 70% прожиточного минимума. За каждый год сверх 10 лет она увеличивается на 2%.

При стаже 20 лет пенсия составляет 90% ПМ.

При 30 годах и более — 110% ПМ.

Влияние взносов на размер выплат

Чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем выше размер базовой пенсии при выходе на заслуженный отдых. Размер солидарных выплат зависит от трудового стажа на 1 января 1998 года и среднего дохода в предпенсионный период.

Продала две квартиры жительница Костаная по указанию мошенников В Костанае фиксируются новые случаи интернет-мошенничества, жертвами которых становятся не только обычные граждане, но и...

От игрушек к делу: казахстанских дошкольников приобщат к профессиям В 2025–2026 учебном году в Казахстане стартует пилотный проект «Приобщение к труду и профессиям с...