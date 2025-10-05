Глава совета АФК Елена Бахмутова прокомментировала вопрос изъятия денег из ЕНПФ, передает LS.

Эксперт опасается, что тех пенсионных накоплений, которые остались после снятия излишков в ЕНПФ, может оказаться недостаточно для достойной старости казахстанцев.

По мнению Е. Бахмутовой, пришло время объяснить людям, что у них должна быть необходимая сумма пенсионных накоплений.

«Если они в процессе своей трудовой деятельности использовали их на приобретение жилья, на зубы или что-то другое, то высока вероятность, что у них накоплений для покупки аннуитета не хватит. Это означает, что после выхода на заслуженный отдых по возрасту жить они будут на базовую пенсионную выплату. Сейчас они считают, что надо любыми путями вывести эти деньги, а потом, когда достигнут пожилого возраста, виновато будет государство», – высказала мнение Е. Бахмутова.

Она отметила, что сейчас пенсионный аннуитет составляет около 9 млн тенге.

«Если вы хотите, чтобы сумма, на которую вы рассчитывали ежемесячно по достижении пенсионного возраста, была достаточной для покрытия ваших базовых расходов, то нужно стремиться к тому, чтобы накоплений было больше, чем минимальная сумма в 9 млн тенге», – добавила она.

По мнению главы АФК, на изъятия из ЕНПФ могут рассчитывать только те граждане, которые уже фактически накопили значительную сумму свыше покупки пожизненного аннуитета в минимально необходимой сумме.

«В чем проблема изъятия: считаются будущие поступления. То есть если это молодой человек 35 лет, то считается, что он до пенсионного возраста еще 30 лет будет копить. А жизнь может сложиться по-разному. Поэтому базироваться нужно не на том, чтобы будет накоплено, а на том, что накоплено уже сейчас. И тогда, собственно, вопрос с изъятием сам по себе иссякнет», – резюмировала собеседник LS.

Между тем, как сообщили в Минтруда и соцзащиты, правом на использование части пенсионных накоплений могут воспользоваться как работающие граждане, так и пенсионеры, имеющие в ЕНПФ достаточную сумму.

По состоянию на 1 сентября 2025 года на улучшение жилищных условий и лечение одобрено 1 049 196 заявлений.

«Ежегодный расчет порогов минимальной достаточности (ПМД) обеспечивает сохранение необходимого минимума пенсионных средств для будущих выплат, одновременно предоставляя гражданам возможность использовать накопления, превышающие данный порог, на улучшение жилищных условий и (или) оплату лечения», – считают в Минтруда.

