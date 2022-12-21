Пенсионный рынок Казахстана изменится в 2023 году

В Казахстане планируется поэтапное повышение размера минимальной базовой пенсии до 2027 года, передает LS.

В ответе на официальный запрос LS в министерстве труда и соцзащиты сообщили, что с 2023 года на пенсионном рынке Казахстана ожидается несколько изменений.

Во-первых, со следующего года пенсионный возраст для женщин будет на уровне 61 года в течение пяти лет. Во-вторых, изменения коснутся увеличения размера минимальной базовой пенсии с 54% до 70% от величины прожиточного минимума (36 018 тенге), а максимальной – со 100% до 120% соответственно. Повышение планируется поэтапное до 2027 года. Таким образом, Минтруда намерено повысить средний размер базовой пенсии на порядка 13% (каждый год), или на 51% за весь период.

Также будет увеличен максимальный доход, который используется для исчисления солидарной пенсии – с 46 до 55 МРП.

«Это коснется как вновь входящих в систему пенсионеров, так и уже состоявшихся. Предлагаемые меры позволят к 2025 году повысить совокупную пенсию в среднем на 27%», – отметили в ведомстве.

Данные поправки включены в проект закона по вопросам государственной молодежной политики и социального обеспечения, которые были одобрены сенатом 8 декабря текущего года. В настоящее время документ направлен на рассмотрение главы государства.

Вместе с тем в Минтруда рассказали о разработке других поправок в проекте Социального кодекса. Среди них перевод пенсионных накоплений в управление частным финкомпаниям и создание эффективной инвестиционной стратегии ЕНПФ.

Ранее мажилисмены подвергли критике работу ЕНПФ. По их мнению, в стране существуют проблемы с уровнем пенсионных накоплений наших граждан. В то же время они предлагают разрешить казахстанцам тратить эти средства на погашение кредитов и долгов по комуслугам.

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