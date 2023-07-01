Пенсионный рынок заработает по-новому с 1 июля. Подробности

LS подготовил обзор изменений на пенсионном рынке Казахстана, которые вступят в силу со следующего месяца.

С 1 июля казахстанцы смогут передать до 50% от суммы пенсионных накоплений в частное управление. При этом за населением остается право перевода накоплений в другую управляющую компанию либо возврата под управление Нацбанка, то есть в ЕНПФ.

По данным Минтруда, государство предоставляет гарантию сохранности пенсионных накоплений только по сбережениям, которые находятся в управлении главного банка.

Также с этой даты пенсионеры по выслуге лет смогут использовать свои накопления из пенсионного фонда на оплату лечения или улучшение жилищных условий.

Всего под данную категорию попадают 75 тыс. казахстанцев, общая сумма сбережений которых составляет 120 млрд тенге. Подобные выплаты осуществляются рядом госорганов. В их числе Минобороны, МВД, КНБ, Служба госохраны, Генпрокуратура, Агентство по финмониторингу, а также Антикоррупционная служба.

Между тем некоторые нормы Социального кодекса начали действовать с начала года. Так, с 1 января 2023 года и до 2027 года размер базовой пенсии будет повышен в среднем до 51%. Согласно информации Минтруда, это коснется свыше 2 млн пенсионеров. Ожидается, что эти меры позволят повысить совокупную (солидарная и базовая) пенсию к 2025 году в среднем на 27%.

Напомним, Социальный кодекс был подписан президентом Касым-Жомартом Токаевым в апреле 2023 года.



Ранее LS писал, что АРРФР хочет расширить список финансовых инструментов, в которые можно инвестировать активы ЕНПФ. В частности, к данному перечню предлагается отнести облигации МСБ

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