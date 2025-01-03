В 2025 году мужчины в Казахстане также будут выходить на пенсию в 63 года, а женщины – в 61 год. То есть изменений пенсионного возраста пока не предвидится. Когда их ждать, узнали журналисты NUR.KZ.

До 2018 года мужчины в Казахстане выходили на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 лет. Семь лет назад в стране началось поэтапное увеличение женского пенсионного возраста.

Так, согласно Социальному кодексу РК, к 2023 году он вырос до 61 года. Но на этом этапе пенсионный возраст для казахстанок было решено «заморозить» на пять лет.

Какой пенсионный возраст будет в 2025 году

Таким образом, по 2027 год включительно женщины страны будут выходить на пенсию в 61 год. То есть в 2025 году к оформлению пенсионных выплат могут готовиться казахстанки 1964 года рождения, в 2026 – 1965-го, а в 2027 – 1966 года.

Вместе с ними в 2025 году на пенсию выходят мужчины 1962 года.

Подать документы в центр обслуживания населения (ЦОН) для назначения пенсии из государственного бюджета и Единого накопительного пенсионного фонда можно уже за 10 дней до дня рождения.

Также напомним, что солидарную пенсию в 53 года могут оформить женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) 5 и более детей и воспитавшие их до 8 лет. При этом они должны иметь трудовой стаж до 1998 года. Время ухода неработающей матери за малолетними детьми, к слову, в него тоже входит.

Когда пенсионный возраст продолжит расти

Основной же женский пенсионный возраст снова начнет увеличиваться с 1 января 2028 года. В этом году на пенсию начнут выходить казахстанки, достигшие 61,5 года.

В 2029 году он составит 62 года, в 2030 – 62,5 года, а с 2031 – 63 года.

Отметим, что в периоды повышения пенсионного возраста казахстанкам особенно важно оформлять пенсионные выплаты вовремя. Дело в том, что они назначаются со дня обращения, поэтому, упустив время, можно лишиться части положенной пенсии.

Напомним, что с 2025 года в Казахстане почти на 15% вырастет минимальная базовая пенсия и на 8,5% – солидарные пенсионные выплаты по возрасту. Коснется это как состоявшихся, так и новоиспеченных пенсионеров.

@Автор: Екатерина Сохарева

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