Пенсионный возраст казахстанок будут повышать

— Сегодня, 17:45
В кулуарах Мажилиса вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай сообщила о дальнейших планах по пенсионному возрасту женщин в Казахстане, передаёт корреспондент Tengrinews.kz.

По её словам, ранее действовавшая «заморозка» повышения пенсионного возраста носит временный характер. После её завершения процесс будет продолжен в соответствии с законодательством — до достижения 63 лет, что соответствует уровню мужчин.

Почему увеличивают пенсионный возраст

Как пояснила Шегай, увеличение возраста выхода на пенсию напрямую связано с размером будущих выплат. Чем дольше человек участвует в накопительной системе, тем выше формируется его пенсия.

Поддержка занятости для женщин старшего возраста

Одновременно государство усиливает меры поддержки занятости. В частности, действует программа «Серебряный возраст», предусматривающая субсидирование части заработной платы работодателям, чтобы стимулировать найм опытных сотрудниц.

Кроме того, доступны программы переобучения и повышения квалификации.

Продление моратория не рассматривается

Вопрос о продлении моратория после 2028 года на данный момент не рассматривается. По словам вице-министра, в текущей повестке он отсутствует.

Контекст: как будет расти пенсионный возраст

Сегодня пенсионный возраст в Казахстане составляет 63 года для мужчин и 61 год для женщин. Для женщин действует временная приостановка повышения до конца 2027 года.

С 2028 года возраст начнёт поэтапно расти: сначала до 61,5 года, а затем ежегодно увеличиваться, достигнув 63 лет к 2031 году. Таким образом, пенсионный возраст для женщин и мужчин будет уравнен.



