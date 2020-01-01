Пенсионный возраст повысился для женщин в Казахстане

Пенсионный возраст для женщин в очередной раз повышен в Казахстане – с 1 января 2020 года он составляет 59 лет и 6 месяцев, сообщает NUR.KZ.

В настоящее время казахстанские мужчины выходят на пенсию в 63 года. Для женщин предусмотрено поэтапное повышение пенсионного возраста. Изменения касаются казахстанок, которые родились с 1960 по 1964 годы, пишет Sputnik Казахстан.

Первое повышение провели с 1 января 2018 года — пенсионный возраст для женщин составил 58,5 года.

С 1 января 2020 года женщины будут выходить на пенсию по достижении ими 59,5 года.

К 2027 году казахстанки будут выходить на пенсию в 63 года:

с 1 января 2020 года — по достижении 59,5 года;

с 1 января 2021 года — по достижении 60 лет;

с 1 января 2022 года — по достижении 60,5 года;

с 1 января 2023 года — по достижении 61 года;

с 1 января 2024 года — по достижении 61,5 года;

с 1 января 2025 года — по достижении 62 лет;

с 1 января 2026 года — по достижении 62,5 года;

с 1 января 2027 года — по достижении 63 лет.

Кто может выйти на пенсию раньше

Некоторые казахстанцы могут выйти на пенсию раньше. Норма касается людей, которые проживали не менее пяти лет (с 29 августа 1949 года по 5 июля 1963 года) в местностях, пострадавших из-за испытаний ядерного оружия на Семипалатинском ядерном полигоне. В этом случае для мужчин пенсионный возраст составляет 50 лет, для женщин — 45 лет.

На пенсию в 53 года могут выйти женщины, которые воспитали до восьмилетнего возраста пять и более детей.

Казахстанки могут выйти на пенсию досрочно — в 50 лет и 6 месяцев — в случае, если они к этому возрасту успели собрать определенную сумму пенсионных накоплений. В 2019 году эта цифра составляет для женщин примерно 13,5 миллиона тенге (35 тысяч долларов).