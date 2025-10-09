 Ya Metrika Fast
Пенсионный возраст в Казахстане. Что будет в ближайшие годы

— Сегодня, 13:46
Пенсионный возраст — важная тема для обсуждения во многих странах, и Казахстан не исключение. В условиях глобальных экономических и демографических изменений, повышение пенсионного возраста становится международной практикой.

Растущая продолжительность жизни и старение населения влияют на нагрузку на работающих граждан. Об этом сообщает ЕНПФ.

Общеустановленный пенсионный возраст в Казахстане:

Мужчины: 63 года.

Женщины:

  • с 1 января 2024 года — 61 год;
  • с 1 января 2028 года — 61,5 года;
  • с 1 января 2029 года — 62 года;
  • с 1 января 2030 года — 62,5 года;
  • с 1 января 2031 года — 63 года.

«Важно отметить, что согласно статье 207 Социального Кодекса РК, некоторые граждане имеют льготный возраст для назначения пенсионных выплат по возрасту за счет бюджетных средств, которые могут отличаться от общеустановленного», — сообщает фонд.



