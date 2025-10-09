Льготная ипотека "7-20-25" продолжит работать — принято важное решение
Национальный Банк Казахстана сообщает о внесении изменений и дополнений в постановление «Об утверждении Программы ипотечного...
Растущая продолжительность жизни и старение населения влияют на нагрузку на работающих граждан. Об этом сообщает ЕНПФ.
Общеустановленный пенсионный возраст в Казахстане:
Мужчины: 63 года.
Женщины:
«Важно отметить, что согласно статье 207 Социального Кодекса РК, некоторые граждане имеют льготный возраст для назначения пенсионных выплат по возрасту за счет бюджетных средств, которые могут отличаться от общеустановленного», — сообщает фонд.
